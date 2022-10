„Gemeinsam genießen“ bei einem Kochkurs : Ganz Wild

Bonn „Gemeinsam genießen“ – dazu lädt das Team von Boulevard und dem Newsletter „Bonn Appetit“ erneut die Leserinnen und Leser ein. Die dritte Veranstaltung ist ein Wildkochkurs im Bonner Kochatelier am 13. November.

Es schmeckt immer am besten, wenn man gemeinsam genießt. Viele unserer Leserinnen und Leser haben dies schon zusammen mit uns erlebt: zuerst bei der Veranstaltung „Der Koch, die Köchin und der Winzer“ – ein Abend mit Sebastian Schipulle vom Savvy Nosh, Astrid Kuth vom Strandhaus und Winzer Felix Pieper. Dann beim großen Barbecue in der Landlust von Oliver Röder in Flamersheim. Und weil es so viel Spaß gemacht hat, möchten wir, das Team von Boulevard und Bonn Appetit, uns wieder mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, verabreden: diesmal zu einem Kochkurs.