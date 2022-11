Ein Klassiker: Traditionelle böhmische Küche : Gegen den Trend

Hier kommt zusammen, was zusammen passt: Pils zu Svickova mit Knödel. Foto: weyo - stock.adobe.com/Stock Adobe

Bier, Fleisch, Knödel – so lautet die Formel für die beliebte böhmische Küche, an der alle Modernisierungsversuche abprallen. Auch in Bonn gibt es die traditionellen Gerichte aus Tschechien.