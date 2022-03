Algen: Neue Zutat in der Küche : Gemüse aus dem Gewässer

Alternative zu Chips: Fritierte Algen mit weißem Sesam Foto: NorGal - stock.adobe.com/Mr.Norasit Kaewsai

Algen gehören zu den effizientesten Zutaten, die Ozeane und Meere zu bieten haben. Sie werden immer häufiger in der Küche eingesetzt – auch hierzulande.

In Europa kennt man Meeresalgen meist nur ums Sushi gewickelt, in asiatischen Ländern dagegen werden sie auch roh im Salat oder gedünstet als Gemüse in allen möglichen Variationen serviert. In Japan gelten Nori, Wakame, Kombu oder Dulse als sehr gesundes Grundnahrungsmittel.

Geschätzt gibt es mehr als 400 000 verschiedene Arten. Für die Küche sind vor allem Grün-, Braun-, und Rotalgen von Bedeutung. Speisealgen wachsen und leben in allen Meeren der Welt und formen sich je nach Art unterschiedlich. Wurzel, Stamm und Blätter von Meeresalgen sind nicht deutlich zu unterscheiden. Sehr groß wachsende Algen nennt man Tang.

Makroalgen sind ein traditionelles Nahrungsmittel aus dem Meer. Immer in großen Mengen verfügbar, aber nicht rund um den Globus gleichermaßen geschätzt. In Asien stehen großblättrige Algen oder Seetang als hochwertige Delikatesse schon seit Tausenden von Jahren auf dem Speiseplan. Im alten Japan waren die heutigen Sushi-Algen als Lebensmittel nur für den Adel zugänglich; bestimmte Rotalgenarten überreichte man in China dem Kaiser als erlesenes Geschenk. Auch in nordeuropäischen Ländern wie Irland, Schottland oder Island hat der Verzehr großblättriger Algen eine lange Geschichte.

Erst mit der steigenden Popularität japanischer Sushi-Restaurants eroberten Makro- insbesondere Rotalgen als Bestandteil von Speisen weite Teile der westlichen Welt. Ab etwa der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts avancierten die mit ihnen umhüllten „Röllchen“ und die dazu gereichte Miso-Suppe zur Delikatesse. Nori ist die wohl bekannteste Rotalgenart. Die Braunalge Wakame gehört in jede Miso-Suppe oder wird in feine Streifen geschnitten häufig als würziger, leuchtend-grüner Algensalat gereicht.

Traditioneller Japanischer Snack: Grüner und brauner Algensalat (vorne), getroc knete Nori-Blätter (hinten rechts) Foto: daarnautova - stock.adobe.com/DARIA ARNAUTOVA

Kombu (auf deutsch Seekohl) zählt zu den Braunalgen und zeichnet sich durch große, lange Blätter aus und eignet sich zum Kochen, Sautieren oder Frittieren. In Japan ist sie Basis für Dashi-Brühe. Trocken gelagert können diese Speisealgen sich quasi ewig halten.

Zu den Braunalgen gehören auch Arame. Dieses Meeresgemüse hat ein zartes Aroma und wird gerne für Suppen, Salate und Eintröpfe verwendet. Hijiki sind Braunalgen mit einer festen Konsistenz und gelten in Japan als Köstlichkeit. Meersalat – eine beliebte Grünalge – ist von mild, süßlichem Geschmack und erinnert optisch an Spinat.

Mehr als 400 000 Tonnen Algen werden weltweit geerntet und vor allem für Sushi verwendet. Frische und getrocknete Speisealgen gibt es im asiatischen Supermarkt. Makroalgen sind Alleskönner in der Küche – ob als Tee, Suppe, Salat oder Snack, als Gewürz, Umhüllung von Sushi, gedämpft, gekocht oder gebraten.

Die meisten verbinden Algen immer mit solchen aus dem Meer, die man fassen und rausziehen kann. Aber es gibt auch Mikroalgen wie Chlorella oder Spirulina. Als Nahrungsmittel wurden sie im Lauf der Menschheit nur von wenigen Kulturen angebaut und gegessen. Seit einigen Jahren stehen sie nun schon als „Superfood“ oder Nahrungsergänzungsmittel im Blickpunkt und werden meist in Form von Pulver, Flocken, Tabletten oder Kapseln angeboten.

Leicht und gesund: Japanischer Algensalat Foto: Elena Schweitzer - stock.adobe.c/Elena Schweitzer

Europa- und auch bundesweit entstehen immer mehr Mikroalgenplantagen. Sie gelten als nachhaltige, klimaschonende Alternative zur herkömmlichen Landwirtschaft. Im vergangenen Jahr wurde sogar die erste Deutsche Algen Genossenschaft (DAG) gegründet. „Unsere Algen kann man nicht fassen; die müssen mit einer speziellen Technik ausgefiltert werden“, erklärt DAG-Geschäftsführer Uwe Wilms.

Mikroalgen sind einzellige Lebewesen, kleiner als eine menschliche Blutzelle und mit bloße Auge nur sichtbar, wenn sie zu Häufchen aufgeschichtet werden. Bei idealer Versorgung mit CO2, Licht und Nährstoffen teilen sie sich einmal täglich und damit schneller als Landpflanzen, zu hochwertiger Biomasse mit wertvollen Inhaltsstoffen wachsen.

In Gewächshäusern in großen offenen Becken oder in Röhren werden die Chlorella oder Spirulina bei Wassertemperaturen von etwa 25 bis 30 Grad gezüchtet. Für ihr Wachstum benötigen sie nur Kohlenstoffdioxid aus der Luft, Sonnenlicht, ein paar wenige Nährstoffe und Wasser. Zugleich setzen sie Sauerstoff frei. Geerntet werden sie als feste Algenpaste, die anschließend bei niedrigen Temperaturen getrocknet wird, um so die Inhaltsstoffe nicht zu zerstören. Nach der Trocknung wird das Ganze zu einem feinen Pulver vermahlen.

Algen haben ein großes wirtschaftliches Potenzial, davon ist Jörg Ullmann überzeugt. Der Biologe und Hobbytaucher gilt als Pionier auf dem Gebiet der Mikroalgenkultivation. Seit dem Jahr 2000 baut er in der Altmark, in einer der größten Farmen der Welt Algen an. Ein patentiertes 500 Kilometer langes Glasröhrensystem versorgt diese mit ausreichend Sonnenlicht und verhindert potentielle Verunreinigungen.

Die Zukunft der Mikroalgen als Lebensmittel hängt nach Ullmanns Einschätzung von neuen Technologien und Forschungsprojekten ab. Hier sei der noch junge Markt in Bewegung und technisch sei man auf einem guten Weg.

Spirulina und Chlorella werden derzeit für die Weiterverarbeitung in Lebensmitteln produziert und reichern beispielsweise Getränke, Energieriegel oder Nudeln mit extra Nährstoffen an. Als Farbstoff oder pflanzliches Gelier- und Verdickungsmittel finden sie sich längst in fast jeden Haushalt. Meist unbemerkt: als grüne oder blaue Farbe von Schokolinsen oder Gummibärchen? Außerdem sorgen Agar-Agar und Carrageen aus Makroalgen für die Konsistenz bei Puddings und Mayonnaisen.