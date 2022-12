Roh, pink, in Bratensoße : Genuss pur: Die 10 größten Schokoladen-Trends

Hamburg/Berlin Sie denken bei Schokolade an abgepackte Tafeln mit perforierten Stücken aus dem Supermarkt? Klar, die sind nich schlecht. Aber die Welt des Kakaos hat deutlich mehr zu bieten - die Trends im Überblick.

1. Chocolaterien überall

Viele würden allerdings nach wenigen Jahren wieder aufgeben, sagt Christine Luger, die seit 20 Jahren ihr House of Cacao am Münchner Viktualienmarkt betreibt.

Der Grund: Die Kunden verstünden oft nicht den Unterschied zwischen einer Schokolade für 6 Euro und einer anderen für 1,50 Euro.Trotzdem: „Der Schokoladenmarkt mit seiner beeindruckenden Vielfalt und der oft sehr hohen Qualität war noch nie so interessant wie heute“, schreibt Georg Bernardini, Mitbegründer der Confiserie Coppeneur, in seinem Buch „Schokolade - das Standardwerk“.

2. Vegane Schokolade - es geht auch ohne Kuhmilch

Vegane Ernährung, also Lebensmittel ohne Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs, sei ein großes Thema - nicht nur bei Studenten, sagt Oliver Rohlf. „Es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“

3. Bean-to-bar - alles aus einer Hand

„In den USA gibt es in fast jeder Stadt einen Bean-to-Bar-Chocolatier“, sagt Finn Heidak von der Berliner Schokoladen Manufaktur 31 Grad. „Wir in Deutschland sind zehn Jahre hinterher.“

4. Tree-to-bar - das nächste Level

Noch einen Schritt weiter gehen Produzenten, die sich ihre eigene Plantage kaufen. Das Schokoladenhaus Rausch in Berlin baut seinen Edelkakao seit 2014 an einem Vulkan in Costa Rica an. Zwei Biologinnen forschen dort in recycelten Seefracht-Containern an Hybriden.