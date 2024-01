Von Kuvertüre zur Schokolade Geröstet, gemahlen, gerührt

So eine Tasse heiße Schokolade an einem Tag mit Regen- und Schneeschauern kann wahre Wunder wirken. Die Welt verklärt sich. Schokolade macht glücklich, das ist nicht nur eine Behauptung. Bei „Xocolatl“ in Basel wird der Trank in jadegrünen Tassen samt einer schokobestäubten Himbeere von Damen mit adretten weißen Krägen serviert. Und der Himmel reißt auf über der Stadt.