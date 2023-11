Stiftung Warentest Preiswerte Kapsel- und Pad-Kaffeemaschinen überzeugen im Test

Um Kosten und Müll zu reduzieren bieten sich auch wiederbefüllbare Kapseln und Pads an. Diese seien, so Stiftung Warentest, zwar schwieriger in der Handhabe, für Vieltrinker jedoch eine Überlegung wert. Verfügbar sind derartige Produkte für Nespresso- und Senseo-Maschinen. Bei der Anschaffung einer Portionskaffeemaschine bestehe außerdem immer das Problem, dass nicht alle Kapseln und Pads für alle Kaffeemaschinen geeignet sind und unterschiedlich hohe Folgekosten entstehen.