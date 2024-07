Mein Gericht: Benedikt Frechen Hausmannskost als Soul Food

Der englische Begriff Soul Food hat sich in der deutschen Sprache heute etabliert. Soul Food stammt ursprünglich aus den Vereinigten Staaten und bezeichnet eigentlich eine traditionelle Küche aus dem amerikanischen Süden. Im Allgemeinen steht sie für etwas Herzhaftes, das Körper und Seele guttut. Und mir tun diese gefüllten Rinderrouladen immer gut. Das Gericht erinnert mich an die Küche meiner Großmutter – und dieses Rezept ist auch quasi eine Liebeserklärung an ihre Kochkünste.