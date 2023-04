Mein Wein: Vivia von Le Mortelle Heiterer Start in den Frühling

20.04.2023, 12:00 Uhr

Foto: Caro Maurer/Ilja Höpping

Von Caro Maurer Mitarbeiterin Boulevard

Der Frühling zickt draußen gerade noch herum und zeigt deutliche Anlaufschwierigkeiten. Im Weinglas dagegen schmeckt es diesmal schon ganz und gar nach der aufblühenden Jahreszeit. Vivia, so heißt dieser Weißwein aus Italien, erinnert im Duft zuerst an eine Wiese voller Blüten, gefolgt von einer Anspielung auf Zitrusfrüchte, auf saftige grüne Äpfel und rosa Grapefruit.