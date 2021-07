100 für 100 : Hilfe mal sechs

Infos zur Bestellung

Reservieren Sie Ihre Kiste bitte via Email: 100fuer100@ga.de. An den beiden Samstagnachmittagen, 7. und 14. August 2021, 12 bis 16 Uhr, stehen Ihre Kisten beim General-Anzeiger in der Justus-von-Liebig-Straße 15 in Bonn-Dransdorf zur Abholung bereit. Bitte bezahlen Sie bar.