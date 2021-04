Hofläden in Bonn und der Region : Hier gibt es frische Milch direkt vom Bauern

Rohmilch fließt an einem Milchautomat in eine Flasche. Foto: DPA

Region In Hofläden gibt es frisch gemolkene Milch, natürlich und ganz ohne Transport. Das Bonner Umland bietet einige Anlaufstellen für frische Milch direkt vom Erzeuger. Wir geben einen Überblick.

Regionale Produkte liegen im Trend. In der Region rund um Bonn gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Milch direkt beim Erzeuger zu beziehen, anstatt sie im Supermarkt zu kaufen.

Gut Marienforst Bad Godesberg

Rohmilch Vor dem Verzehr abkochen Elektronenmikroskopische Aufnahmen von Listerien (Listeria monocytogenes) auf der Oberfläche einer dendritischen Zelle. Gelb markierte Bakterien haben sich angeheftet, rot markierte dringen gerade ein. Foto: dpa/Manfred Rohde Die Landwirtschaftskammer NRW rät: „Die frische Rohmilch aus dem Automaten ist weder pasteurisiert noch homogenisiert und muss vor dem Verzehr abgekocht werden. Darauf machen auch Hinweise an den Automaten aufmerksam.“ Das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz nennt krankmachende Keime, die in der Milch enthalten sein können. Dazu gehören E-coli Bakterien wie EHEC, Campylobacter, Salmonellen und Listerien.

Kühe, Rinder und Kälber leben auf dem Gut Marienforst in Freilandhaltung. Sie stehen von Anfang April bis Anfang November auf der Weide. Die Milch dieser Tiere kann man an einem Automaten kaufen.

Adresse: Marienforster Str. 50, 53177 Bonn- Bad Godesberg

Haus Attenbach Hennef

Auf dem Bauernhof Haus Attenbach bieten Landwirt Christian Becker und sein Team Kunden an, Milch aus einem Automaten selbst abzuzapfen, 24 Stunden am Tag. Wer aus Eitorf kommend die Siegtalstraße herunter fährt, kommt kurz vor der Ortschaft Stein an einem Schild vorbei, das auf die Milch-Tankstelle hinweist. Einen Euro zahlt der Kunde für einen Liter gezapfter Rohmilch, die etwa vier Prozent Fettanteil hat. Wer keine eigene Flasche mitbringt, erhält an einem zweiten Automaten für 1,50 Euro pro Stück Glasflaschen. Zur Milchtankstelle gesellt sich zudem ein mobiler Hofladen des Bauernhofes.

Adresse: Siegtalstraße/Ortschaft Stein

Hof Scheja Sankt Augustin

Am Verkaufsautomaten vom Hof Scheja in Sankt Augustin können Kunden rund um die Uhr frische Produkte direkt vom Erzeuger kaufen. Unter anderem gibt es dort Freilandeier, Kuhmilch sowie Ziegemilch, Käseprodukte von Kuh und Ziege, Joghurt, Quark und vieles mehr. Die Milch lässt sich am Automaten ab einer Menge von 0,5 Litern zapfen. Die Flaschen dazu und alle anderen Produkte gibt es in dem Automaten. Der Hof legt Wert auf artgerechte Tierhaltung.

Adresse: In den Hasenkaulen 3053757 Sankt Augustin

Bauernhof Höck Lohmar

Beim Bauernhof Höck in Lohmar gibt es frische Weidemilch aus der Milchtankstelle zum Selberzapfen. Die Milch ist völlig unbehandelt. Die Kunden können sich rund um die Uhr selber bedienen. Sie werfen Geld ein, stellen eine Flasche in den Automaten und halten den Milchknopf so lange gedrückt bis sie so viel Milch gezapft haben, wie sie möchten. Danach wirft der Automat das Wechselgeld aus. Der Liter Milch kostet einen Euro. Flaschen können mitgebracht oder für einen Euro gekauft werden.

Adresse: Im Hammersch 13A, 53797 Lohmar

Bockenbuscher Milchtankstelle Neunkirchen-Seelscheid

Die Kühe des Bockebuscher Hofes stehen den ganzen Sommer lang auf der Weide und fressen frisches Gras und Kräuter. Ihre Milch wandert direkt in eine Milchtankstelle des Hofs. Die frische Milch gibt es ebenfalls rund um die Uhr. Die Menge ist frei wählbar.

Adresse: Bockenbuscher Weg 2, 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Hof Becker Niederkassel-Ueckendorf

Der Hof Becker in Ueckendorf bietet hoffrische Milchprodukte des Wiersberger Milchhofs an. Der Betrieb liegt am Rande des Siebengebirges in Hennef und wird von Familie Klein bewirtschaftet. Die Milch und Milchprodukte können Kunden am Hof Becker in einem Verkaufsautomaten kaufen, der rund um die Uhr zur Verfügung steht. Hier gibt es neben Milch auch frische Nudeln, Kartoffeln oder Öle zu kaufen.

Adresse: Lindholzer Weg 1, 53859 Niederkassel-Uckendorf

Flerzheimer Milchbüdchen

Ein uriges Holzhäuschen beherbergt auf dem Hof von Bauer Heinz-Bert Becker den Milchautomat. Direkt neben dem Kuhstall können die Kunden dort frische Rohmilch in beliebiger Menge zapfen. Flaschen können Kunden mitbringen oder auf dem Hof kaufen. Neben dem ständig geöffneten Milchautomat gibt es einen zweiten Automaten, der ebenfallsrund um die Uhr geöffnet ist. Dort werden Eier und Kartoffeln verkauft. Zudem können Besucher sich den Kuhstall ansehen.

Adresse: Swistaue 12, 53359 Rheinbach-Flerzheim

