Frisch entdeckt : Im „Rib me!“ dreht sich alles um Spare Ribs

Spare Ribs sind der Namensgeber: Küchenchef Mari Ibabao, Hoteldirektor Magnus Schwartze und Restaurantleiter Joao Da Silva (von links) Foto: Horst Müller

Bonn Das Restaurant „Rib me!“ hat auf der Adenauerallee eröffnet. Spare Ribs stehen als Signature Dish im Mittelpunkt, serviert werden aber auch Garnelen, Salate und Spaghetti-Eis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hagen Haas

Ribs beim Kanzler

Im früheren Da Dante neben dem Museum Alexander Koenig hat nach sechs Monaten Umbau und Einrichtungsarbeiten jetzt das neue Restaurant „Rib me!“ eröffnet. Betrieben wird es nicht mehr von einem Pächter, sondern direkt vom Apartment-Hotel Kanzler – das Restaurant ist ein Teil des Gästehauses an der Adenauerallee, das wiederum zur Derag Living Hotels AG gehört.

Der Gastraum in dem Glaskubus präsentiert sich nun in einem durchgestylten Ambiente: Vier halbrunde Sitznischen mit jaguargrünem Lederpolster inklusive ausklappbaren Armlehnen und induktiven Handy-Ladestationen rahmen den Raum ein. In der Mitte ist eine extralange Speisetafel positioniert, die von zwei langen Reihen aus goldfarbenen Samtstühlen gesäumt ist. Vier Designer-Kronleuchter, die Retro und Moderne verbinden, schweben über der Tafel. 65 Plätze zählt der Innenraum, auf der Terrasse mit drei verschiedenen Bereichen finden 66 Gäste Platz.

„Die Spare Ribs stehen bei uns im Mittelpunkt, sie sind unser Signature Product“, erklärt Hoteldirektor Magnus Schwartze. „Meistens finden sich Spare Ribs nur im All-you-can-eat-Bereich, aber wir präsentieren unser Fleisch ganz anders. Denn das Rippenstück ist ein so hochwertiges wie unterschätztes Produkt. Kurz gesagt: Die besten Ribs gibt’s beim Kanzler.“

Küchenchef Mari Ibabao und sein Team bereiten als Vorspeisen zum Beispiel knusprige Spare Rib Cheese Bällchen mit BBQ-Mayonnaise und Salatbett zu (sieben Euro), ferner Ciabattabrot mit drei Garnelen, Limettenmayonnaise und Salatbett (14 Euro). Eine Empfehlung für Vegetarier ist die Super Salad Bowl (Kernkomponenten u. a. Wildkräutersalate, Couscous, Red Cabbage Apple Coleslaw, Kirschtomate und Edamamebohnen) mit Avocado und gerösteten Kernen (elf Euro).

Die Spare Ribs werden direkt vom Hickory-Holztablett serviert. Die Variante St. Louis Ribs in Marios Sweet Barbecue Soße gibt es für zwei Personen (ca. 850 Gramm) und vier Personen (ca. 1700 Gramm), der Preis beträgt 23 Euro pro Person. Das 24 Stunden im Wasserbad vorgegarte Prime Beef Short Rib in würziger Stoutbeer-Soße kostet 28 Euro. Im Preis enthalten ist jeweils eine kleine Portion Classic Coleslaw, Beilagen wie Shovel Fries (4,50 Euro) oder Trüffelpommes (13 Euro) sind optional.

Als besonderes Dessert sei das Spaghetti-Eis genannt, das am Tisch an einem umfunktionierten Flugzeug-Trolley in Form gebracht wird (Bourbonvanille-Eis mit zwei Toppings nach Wahl für elf Euro).

Die Weinkarte zählt elf offene Positionen (0,15l) ab 5,50 Euro, etwa Rioja Crianza DOP von den Bodegas Primicia (neun Euro) sowie 18 Flaschenweine ab 24 Euro, z. B. The Answer Merlot von Emil Bauer (Pfalz) für 55 Euro oder Escherndorfer Lump Riesling S von Horst Sauer (Franken) für 85 Euro. Stichwort Events: Am 31. Oktober feiert man auch im „Rib me!“ Halloween, und am 10. November soll der erste After Work Abend stattfinden.