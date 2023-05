Mein Gericht: Felix Kaspar Immer wieder anders

Spargel, Spargel, Spargel – die Saison ist so kurz, dass man das feine Gemüse derzeit am liebsten täglich genießen möchte. Damit das auch gewiss nicht langweilig wird, sollte man die weißen Stangen möglichst abwechslungsreich zubereiten. Bei diesem Rezept wollte ich Spargel mit dem kräftigen Aroma von Bärlauch in einem leichten, sommerlich anmutenden Gericht kombinieren.