Mein Wein: Chardonnay vom Mittelrhein: In der sicheren Komfortzone

Mit 210.000 Hektar Rebfläche ist Chardonnay eine der am meisten angebauten weißen Rebsorten der Welt. Viele der Weinberge liegen in Frankreichs berühmten Regionen Burgund, Chablis und Champagne. Von dort hat Chardonnay sich in der ganzen Welt ausgebreitet, auch in Deutschland ist er zu finden, vor allem in Baden und in der südlichen Pfalz. Am Mittelrhein ist er eine Ausnahmeerscheinung.