Lebensmittel : In Deutschland werden weniger Kartoffeln gegessen

In Deutschland werden weniger Kartoffeln gegessen

Bonn Die Nachfrage nach frischen Speisekartoffeln scheint zu sinken. Bei Pommes frites, Chips und Co stieg der Konsum hingegen etwas an. Sind Corona-Lockerungen und ein warmer Frühling daran schuld?

In Deutschland werden wieder weniger Kartoffeln gegessen. Insgesamt lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Kartoffeln, Pommes frites, Chips und Co. im Wirtschaftsjahr 2021/22 mit gut 56 Kilogramm um mehr als 3 Kilogramm unter dem Vorjahresniveau, wie das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) in Bonn mitteilte.