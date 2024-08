Mein Wein: Dernauer Spätburgunder: In Partylaune

Wann die Lese an der Ahr dieses Jahr beginnen wird, kann keiner genau sagen, aber die Prognose von Julia Bertram vom Dernauer Weingut Bertram-Baltes lautet: Es bleibt noch genügend Zeit zu feiern. Der 2022er Jahrgang ist auf dem Markt, es ist der erste reguläre nach der Flut. Die Weine aus 2019 und 2020 hat das Hochwasser mitgerissen, 2021 haben Julia Bertram und Benedikt Baltes unter den widrigen Umständen quasi in Kleinstmenge erzeugt. Jetzt also 2022, der im April vorgestellt wurde und zum „Harvest Kick-Off“, einem Hoffest am 31. August und 1. September, noch einmal im Mittelpunkt stehen wird.