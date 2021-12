Die besten Winzersekte : In Sektlaune

Volker Raumland war Pionier: Regal voll Flaschen im Sekthaus Raumland. Foto: Raumland/Oliver Rüther

Sie schließen an die Weltspitze an: Deutsche Winzersekte sind so gut wie nie zuvor. Pioniere, Qualitätsfanatiker und eine junge Szene gönnen ihren Schaumweinen die nötige Aufmerksamkeit, Sorgfalt und Zeit, um sich zu Spitzenprodukten zu entwickeln.