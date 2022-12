Genuss und gute Ernährung : Ist Käse gesund oder nicht?

Bonn/Hilden Früher galt Käse als gesundes Naturprodukt, aber in den vergangenen Jahren hat sein Ruf gelitten. Macht Käse tatsächlich dick, krank und süchtig, wie Kritiker behaupten?

Für die meisten ist Käse vor allem eins: Genuss. Dennoch scheiden sich die Geister an der Frage, ob er nun besonders gesund oder im Gegenteil ungesund ist. Nach diesem Text können Sie sich Ihr eigenes Bild machen.

Was ist gesund im Käse?

In ihren 10 Grundregeln empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE): „Essen Sie jeden Tag Milchprodukte.“ Das klingt erst einmal gut, weil auch Käse aus Milch gemacht ist.

Zwar könne man Kalzium auch über Hülsenfrüchte, Nüsse, Brokkoli oder Spinat aufnehmen, sagt Gahl. „Aber Käse enthält pro 100 Gramm ein Vielfaches an Kalzium.“

So decken 100 Gramm Emmentaler bereits den von der DGE empfohlenen Tagesbedarf an Kalzium - und das sogar bei Jugendlichen, die besonders viel Kalzium brauchen.

Wieviel Käse pro Tag ist gesund?

Welche Zusatzstoffe sind erlaubt?

Die deutsche Käseverordnung regelt strikt, was in den Käse darf:

Was ist problematisch im Käse?

„Käse macht dick und sogar süchtig“, sagt Neal Barnard, Professor an der School of Medicine der George Washington University. Allein durch den Verzicht auf Käse könne man sechs Kilo pro Jahr abnehmen, erklärt der Autor des Buchs „The Cheese Trap“ (Die Käse-Falle).

Welche Käsesorten sind eher gesund und welche ungesund?

Zum Glück für alle Käsefans gibt es große Unterschiede zwischen den Käsesorten. Vor allem Blauschimmelkäse, Halloumi oder Schafskäse wie Feta seien sehr salzhaltig, mahnt die AOK. Grundsätzlich stecke in jedem harten lange gereiften Käse relativ viel Salz.

Auf der anderen Seite liefern gerade Hart- und Schnittkäse viel Kalzium: In 100 Gramm Emmentaler stecken laut der DGE 1372 Milligramm, in Parmesan 1176 Milligramm. Camembert hat nur rund die Hälfte, Frischkäse sogar nur ein Zehntel der Menge.

Auch in puncto Fett unterscheiden sich die Käsesorten deutlich:

Die Prozentzahl auf der Verpackung kann allerdings trügerisch sein. Denn sie nennt das Fett in der Trockenmasse, nach Abzug des Wassers. Käse, die viel Wasser enthalten, wirken deshalb fetter.

Am ungesündesten ist Schmelzkäse . Seine Schmelzsalze sind Phosphate, die besonders Knochen und Gefäße schneller altern lassen. Sie schaden den Nieren und erhöhen das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.

Welche Käsesorten enthalten wenig Laktose?

„Ein lange gereifter Käse ist im Grunde durch die Bakterien vorverdaut“, erklärt Franz Stuffer, Mitgründer und Molkereimeister der Münchner Käse Manufaktur. Ab drei Monaten Reife sei in der Regel die Laktose vollständig abgebaut - oder genauer gesagt in Glukose und Galaktose gespalten und zu Milchsäure umgewandelt.

Ist Light-Käse gesünder?

Ist veganer Käse gesünder?

Eins vorweg: Veganer Käse darf im Handel gar nicht so heißen. Das schreibt - ja, kein Witz! - die deutsche Käseverordnung vor.

Bei der Herstellung von veganem Käse wird Milch durch Pflanzendrinks ersetzt. Oft enthielten diese wesentlich weniger gesättigte Fettsäuren, sagt Antje Gahl - was gesünder ist. „Aber es kann auch Kokos- oder Palmöl sein, das viel gesättigte Fette hat.“

Kann Käse tatsächlich süchtig machen?

Neal Barnard schreibt in seinem Buch, dass das Milchprotein Kasein Opiate enthalte - und dass diese in Käse um ein Vielfaches konzentriert seien.

Er formuliert zugespitzt: „Call it dairy crack.“ Das heißt so viel wie: Nenn es Milch-Crack. Crack ist eine stark abhängig machende Droge, quasi Kokain zum Rauchen.

Kann der Schimmel schaden?

Tipp: Die Rinde von Cammembert oder Brie aus Rohmilch verfärbt sich mit zunehmender Reife rötlich. Das bedeutet nicht, dass der Käse verdorben ist. Kräuselt sich die Rinde allerdings, sprechen Experten von der „Krötenhaut“. Der Käse werde dann bitter und der Teig beginne zu stark zu fließen, erklärt Tristan Sicard in „Der Käse-Atlas“.

„Irgendwann kann er auch bissig werden“, sagt Nägele. Dann rieche er nach Salmiak. Die Franzosen schneiden in diesem Fall einfach die Rinde ab, in der sich die Bakterien sammeln.

Wie lässt sich Käse am besten lagern?

Von luftdichten Plastikboxen rät er ab - „weil der Käse in ihnen nicht atmen kann“. Susanne Hofmann rät, angebrochenen Käse in gewachstes Papier oder Butterbrotpapier zu wickeln. Das lasse Wasserdampf durch.

In Milch, die nie stärker als auf 40 Grad erhitzt wird, steckt noch der volle Geschmack - sie enthält aber auch viele Mikroorganismen.

„Von Rohmilchprodukten wird grundsätzlich all jenen abgeraten, deren Immunsystem geschwächt oder noch nicht vollständig entwickelt ist“, erklärt der Wissenschaftler Ton Baars auf Milkandhealth.com.

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) warnt unter anderem vor Salmonellen, Coli-Bakterien und Listerien in Milch.

Auf der anderen Seite könne Rohmilch aber auch vorbeugend wirken, erklärt Baars. Kinder, die Rohmilch trinken, litten später seltener an Asthma, Heuschnupfen und Allergien, so der Wissenschaftler. Das hätten Studien in zehn Ländern festgestellt.