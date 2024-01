Kulinarisches aus Italien Was es mit dem Nudel-Code auf sich hat

Einem italienischen Gastronomen Kopfschmerzen zu bereiten, ist gar nicht mal so schwer. Man muss lediglich einen Cappuccino nach elf Uhr bestellen, am besten direkt nach der Mahlzeit. Ziemlich verpönt in Italien. Dann besser einen Espresso ordern – und keinen Expresso. Denken Sie an das Nervenkostüm des Restaurantbetreibers!