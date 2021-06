Nachhaltiges Konzept : Neues Café „Kaffeesaurus“ hat in Bonn aufgemacht

Bonn Im Bonner Urban-Soul-Komplex hat ein neues Café eröffnet: Das Kaffeesaurus. In Köln existieren bereits zwei Lokale unter diesem Namen. Das Konzept des Lokals? Nachhaltigkeit im großen Rahmen.

In Köln existieren bereits zwei Lokale mit dem einprägsamen Namen Kaffeesaurus, am Friesenplatz seit knapp drei Jahren sowie seit Februar des Vorjahres am Barbarossaplatz. Am Samstag wurde der erste Kaffeesaurus in Bonn im Urban-Soul-Komplex nahe dem Hauptbahnhof eröffnet. Inhaber und Geschäftsführer Rafet Aydogdu und die beiden Bonner Betriebsleiter Marco Ierardi und Veronica Bella haben die ersten Gäste am Samstag in Empfang genommen.