Gesünder leben : So gelingt der Verzicht auf Alkohol

Angebote in der Region : Was hinter dem Veganuary steckt Zum 10. Mal jährt sich die Neujahrs-Challenge „Veganuary“ im Januar 2023. Wir verraten, was hinter der Challenge steckt und geben eine Übersicht über vegane Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Märkte in Bonn und der Region.