Frisch entdeckt: L'Escalier in Köln Kölner Szeneviertel statt Landgasthaus

Allerdings war es auf der Scheiderhöhe gar nicht so einfach, an die Küchenrohstoffe zu kommen: Was die Gäste schätzten, das ländliche Ambiente, bedeutete für die Lieferanten kostspielige Anfahrten. „Der neue Standort macht das viel leichter“, betont Lengsfeld. Seit dem vergangenen Sonntag kocht er im L’Escalier im Belgischen Viertel in Köln. Was in Bezug auf die Zutaten als Widerspruch erscheint, erklärt er so: In Köln könnten seine Lieferanten mehrere Kunden an einem Tag anfahren, das spare Kosten.