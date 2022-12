Von vegan bis selbstgemacht : Leckere Sache: Das sind die aktuellen Käse-Trends

Berlin In der weiten Welt der kulinarischen Genüsse ist der Käse eher ein Traditionsprodukt - könnte man meinen. Doch weit gefehlt.

Wir stellen fünf Trends vor, die derzeit im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde sind:

1. Veganer Käse

Die Imitate haben allerdings ein Problem: Streng genommen darf Käse nur so heißen, wenn er aus Milch hergestellt ist. Das schreibt die deutsche Käseverordnung vor. Trotzdem hat sich in der Umgangssprache der Begriff veganer Käse etabliert.

Tipp: Schauen Sie in die Zutatenliste. In manchem veganen Käse stecken synthetische Zusatzstoffe wie Aromen und Stabilisatoren. Je kürzer die Liste der Zutaten, umso besser.

2. Gewürzter Käse

In den USA werden sie gegrillt, auf Sandwiches gelegt und über Nachos geschmolzen: gewürzte Käse wie Pepper Jack, Jalapeno Muenster, Habanero-, Sriracha- oder Meerrettich-Cheddar.

Und auch in deutschen Kühlregalen liegen heute oft bunt gepunktete Stücke oder Käsescheiben mit Beinamen wie Paprika-Knoblauch, Tomate-Oregano oder schlicht Chili.

Auch Raclette-Käse werde in der Schweiz heute gepfeffert und gewürzt, sagt Michael Spycher von der Bergkäserei Fritzenhaus im Emmental. Der Gourmet gewann mit seinem Le Gruyère AOP 2022 zum dritten Mal beim World Championship Cheese Contest.

Sogar Kaffee-Käse werde mittlerweile angeboten. Mit seiner halbfesten Konsistenz erinnert er an den beliebten französischen Morbier, heißt es auf dem Fachportal Gastro-marktplatz.de. Er sei aber nicht mit Asche, sondern gerösteten und gemahlenen Kaffeebohnen durchzogen.

3. Handgemacht, regional, bio

Nichts liegt da näher als der Craft-Käse. Diesen Begriff wollen die drei jungen Gründer der Münchner Käse Manufaktur etablieren. Das Start-up will aus Bio-Milch von einem stadtnahen Hof zunächst Weichkäse und später auch andere Sorten herstellen - und damit Sterne-Restaurants beliefern. Dafür braucht es Top-Qualität.

Auch anderswo in Deutschland versuchen junge Käser, das alte Handwerk neu zu beleben - und ihm ein wenig Hipness einzuhauchen.

Beispiel: In der Hafenkäserei in Münster können Kunden den Meistern von einer gläsernen Empore aus zuschauen. Im Laden oder im stylishen Restaurant gibt es käsige Flammkuchen, Hafenkäse-Spätzle oder Rumpsteak mit Käsesoße. Alles bio, dazu laktose- und glutenfrei.

Viele andere Neukäser sind bodenständiger. „Wir bieten Kurse im Käsen für Kleinbauern an“, erzählt Susanne Hofmann. Um die Vermarktung müssten sich ihre Schüler nicht mehr sorgen - so gut läuft das Geschäft. Die Milchbauern können gar nicht so viel Käse produzieren, wie nachgefragt wird.

Dabei lägen in den Archiven der Klöster noch viele alte Rezepte. „Auch wir haben eine Käsekultur, nur leider ist vieles im Dreißigjährigen Krieg verloren gegangen.“

Das gleiche in den 1960er-Jahren, als viele kleine Käsereien nicht mehr mit den Großmolkereien mithalten konnten.

4. Käse von alten Milchvieh-Rassen

Außerdem wird der Salers traditionell nur als 45-Kilo-Laib hergestellt. „Viele haben nicht genug Milch dafür“, sagt Hofmann. Junge Käsemacher stellen den Käse daher unter dem Namen Salerac in 700-Gramm-Laiben her. Hofmann schwärmt von der leichten Sauerteignote, floralen Komponenten und Vanille-Nuancen.

5. Selbstgemachter Käse

Zum Käsen braucht es nicht viel. Die Handgriffe können Interessierte in Kursen und Seminaren lernen. Beispiele für Anbieter:

Und hier auch erfahren Sie in einem kompakten Überblick, wie Sie selbst Käse herstellen können:

1. Die Zutaten: Was brauche ich zum Käsen?

Im Café Gartenkiosk in München sind auf Tischen die Utensilien aufgebaut: mehrere Warmhaltebrenner, darauf doppelwandige Kupferkessel mit einem Volumen von 10 Litern, Kellen und Messer.

„Jetzt brauchen wir Kulturen“, sagt Stuffer - also Mikroorganismen wie im Joghurt. Und so riecht die trübe Flüssigkeit auch, die er aus Gläschen in die heiße Milch gießt. Dann wird weiter fleißig gerührt.