50 kulinarische Tipps entlang der Ahr Lesung bei einem Glas Wein

Wer mehr über das Buch und seine Entstehungsgeschichte erfahren will, hat dazu Gelegenheit am Dienstag, 4. Juni, in Dankos Ahrweinshop in der Bad Neuenahrer Kreuzstraße 7a. Dort stellen Jost und Westbrock ab 19 Uhr nicht nur ihr gemeinsames Werk vor, sondern stehen gemeinsam mit Bestseller-Autor Andy Neumann, der das Geleitwort verfasste, auch der stellvertretenden Chefredakteurin des General-Anzeigers, Sylvia Binner, Rede und Antwort. Anschließend folgt eine Gesprächsrunde zu den Themen Gastronomie und Tourismus im Ahrtal.