Unerlaubte Zutaten : Mars ruft M&M's Crispy zurück

Foto: Mars GmbH

Unterhaching Der Lebensmittelkonzern Mars ruft in Deutschland einen Teil der M&M's Crispy-Produktion zurück. In einer von einem Lieferanten hergestellten Zutat befänden sich nicht zugelassene gentechnisch veränderte Organismen, erklärte das Unternehmen am Mittwoch.

Betroffen seien blaue M&M's Crispy Packungen der Größen 36 Gramm, 187 Gramm und 255 Gramm mit Mindesthaltbarkeitsdaten 23. Januar 2022 und 30. Januar 2022 sowie 128-Gramm-Packungen mit Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Januar 2022.

Verbraucher mit betroffenen Produkten sollen sich mit den Produktdaten und einem Foto der Verpackung an den Verbraucherservice des Unternehmens wenden.

(dpa)