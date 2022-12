Neues Hobby? : Mehl, Wasser, Salz und Muße: So backen Sie leckeres Brot

Mehl, Wasser, Salz und Muße: So backen Sie leckeres Brot

Hamburg/Bonn Für ein gutes Brot brauchen Sie nur wenige Grundzutaten. Und Zeit. Warum das so ist, wie Ihnen eine besonders knusprige Kruste gelingt und was Sie sonst noch wissen müssen - lesen Sie es hier.

Leckeres Brot zu Hause zu backen, ist gar nicht so schwer. Es schmeckt nicht nur besser als die Ware aus dem Supermarkt und an vielen Bäckertheken, sondern ist oft auch bekömmlicher.

Die Grundzutaten: Woraus Brot gemacht ist

Dann kommt es drauf an, welche Art von Brot Sie backen möchten. Unterschieden wird zwischen Sauerteigbroten und Hefebroten .

Diese Utensilien brauchen Sie in der Küche

Der Brot-Blogger rät zu einer sehr genauen Waage. Kleine Ungenauigkeiten bei der Hefemenge wirkten sich nämlich stärker aus als in einer Großbäckerei, wo viel größere Teigmengen verarbeitet werden.

Wer schon mit Sauerteig arbeiten wolle, für den sei Roggen das Getreide der Wahl. „Ein Roggenbrot aus Roggenvollkornmehl, viel Wasser und Salz ist das einfachste, am schnellsten zubereitete und schmackhafteste Sauerteigbrot, das ich kenne“, sagt Geißler.

Das richtige Mehl: eine Frage der Type

„Die Type gibt an, wie viel Gramm Mineralstoffe in 100 Kilo Mehl enthalten sind“, erklärt Bernd Kütscher, Direktor der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim.

„In Auszugsmehlen, vor allem in Weizenmehl der Type 405, steckt dagegen nur noch ein Teil der Nährstoffe, da hier beim Mahlen die Randschichten entfernt wurden“, sagt Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung (BZfE).

Beim Selberbacken haben Sie es also in der Hand, wie gesund das Brot wird.

Lohnt es sich, das Mehl selber zu mahlen?

Außerdem lässt sich nur Vollkornmehl herstellen - also keine Typenmehle, die für viele Backwaren nötig sind. „Zum Beispiel für Baguette oder ein klassisches Roggenmischbrot.“

Zwar können Sie mit selbstgemahlenem Mehl ein Vollkornbrot mit komplexem Geschmack hinbekommen. Trotzdem sei Frischmahlen zum Backen keine gute Idee, so Geißler. Denn das Mehl sollte mindestens eine bis sechs Wochen kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.

Die verschiedenen Getreidearten im Überblick

Um die Erfolgschancen für den Teig zu optimieren, greifen Sie am besten zu Roggenvollkornmehl , rät das BZfE.

„Das kann nach 8, 12, 24 oder noch mehr Stunden der Fall sein“, sagt Geißler. In dieser Zeit sollten sich allmählich Blasen und säuerliche Aromen bilden. Das zeigt an: Der Teig fermentiert, er wird sauer.

Und so geht es weiter: Um das Sauerteigbrot zu backen, verarbeiten Hobbybäcker 20 Gramm des Anstellgutes mit Mehl, Salz und Wasser zu einem Sauerteig, der wiederum reifen muss.

Der eigentliche Brotteig, wie er später in den Ofen kommt, wird unter nochmaliger Zugabe von Mehl und Wasser hergestellt.

Wer keinen eigenen Sauerteig herstellen möchte, kann sich unter www.sauerteigbörse.de an andere Hobbybäcker wenden. Die geben dort etwas von ihren Sauerteigen ab.

Durchhalten, aber nicht übertreiben: das Kneten

Der fertige Teig - ob für ein Hefebrot oder ein Sauerteigbrot - wird nicht einfach in den Ofen geschoben.

Bei Roggen genügt es, den Teig zu mischen und je nach Rezept nur kurz zu kneten - ein bis zwei Minuten. Bei dieser Getreideart kann kein so stabiles Teiggerüst entstehen, erklärt Geißler.

Kütscher empfiehlt Anfängern, sich genau an die angegebenen Knetzeiten und Temperaturen zu halten.

Schon gewusst? Professionelle Bäcker hören schon am Schlaggeräusch der Teigstränge in der Knetmaschine, wann der Teig fertig ausgeknetet ist.

Wie Kaugummi: die richtige Teigkonsistenz erkennen

Das ist gar nicht so trivial. Aber es gibt Indizien.

Brot-Blogger Geißler sagt: Ein Weizenteig ähnele dann an der Oberfläche „einem cremigen italienischen Eis“.

Sie unterstützen den Prozess, indem Sie den Teig zusätzlich dehnen und falten . So funktioniert das am besten:

Mehl komme erst wieder ins Spiel, wenn der Teig geformt werde und dabei nicht an den Händen kleben bleiben soll. „In den Teig wird möglichst kein Mehl mehr eingearbeitet.“

Gehen lassen: Der Teig muss ruhen und gären

Was hier einsetzt, ist die sogenannte Teiggährung . Das Volumen nimmt zu, der Teig „geht“, wie man sagt.

Der Ernährungswissenschaftler beschreibt den Prozess so: Bei Hefeteigen lösen Backhefen Gärungs- und Säuerungsprozesse aus, bei Sauerteigen sind es Bakterien. Dabei werden Kohlenhydrate zu Kohlensäure vergoren, die den Teig mit Bläschen durchsetzen. „Dadurch lockert sich der Teig und bläht sich auf“, sagt Seitz.

Buchautor Geißler empfiehlt, diesen noch einmal für eine oder zwei Stunden ruhen zu lassen - am besten in einem Gärkorb aus Holzschilf, in dem der Laib die Form hält und noch etwas aufgeht. Wenn der Teig geformt das zweite Mal ruht, nennen Bäcker das Stückgare.