Haltbarkeiten verschiedener Lebensmittel Wie lange sind Lebensmittel nach Ablauf ihrer Mindesthaltbarkeit noch genießbar?

Auf fast allen Lebensmitteln, die in Deutschland und der Europäischen Union (EU) verkauft werden, ist verpflichtend ein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) angegeben. Läuft dieses ab, können die Lebensmittel häufig trotzdem weiterhin verzehrt werden. In Zeiten, in denen der Kampf gegen Lebensmittelverschwendung ein immer größeres Thema wird, stellen sich auch in Bonn viele Menschen die Frage, wie lange ihre Lebensmittel nach Ablauf des MHD noch haltbar sein kann. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.