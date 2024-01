Mein Wein: Sancerre von der Domaine Reverdy: Mit der Schönheit der Reife

Es gibt in Spanien gerade viele Diskussionen darüber, ob man die Qualität eines Weins an seiner Lagerzeit festmachen soll. Aber so wollen es die Bestimmungen in Rioja (und anderen Weinbauregionen) nun mal – noch. Es ist dort vorgeschrieben, dass eine Reserva für mindestens drei Jahre lagern muss, davon mindestens zwölf Monate in Eichenholzfässern, die restliche Zeit in der Flasche. Nur so könne ein Wein wie der 2018er Reserva vom Weingut Señorio de Villarrica seine vollkommene Reife erreichen.