Mein Wein: Rieslingsekt vom Weingut Sturm : Mit Durchsetzungsvermögen

Foto: Caro Maurer/Ilja Höpping

Bonn An einem Adventswochenende – oder auch an jedem anderen Feiertag: Der 2019 Rieslingsekt Brut vom Weingut Sturm aus Leutesdorf verbindet das Aroma von Riesling mit den typischen Noten, die die zweite Gärung in der Flasche mit sich bringt.