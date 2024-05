Mein Wein: Rosé aus Rhöndorf: Mit Frische und Schmelz zugleich

Blanc de Noir – das ist eine Kategorie von Wein, die hier in der Region besonders beliebt ist. Ein „Weißer aus Schwarzen“ – ein Wein, den es eigentlich nicht gibt und der dem deutschen Weinrecht in den 80-er Jahren noch widersprach. Damals erfand Werner Näkel vom Weingut Meyer-Näkel an der Ahr seine „Illusion“ mit lachsfarbenem Teint, bis heute einer der Bestseller – und Vorbild für einen neuen Stil.