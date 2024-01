Mein Gericht: Paul Heuser Mit Gefühl für Genuss

Weihnachten mag vorbei sein, aber das Gefühl von Genuss möchte man so schnell nicht missen. Deshalb schlage ich dieses Mal ein Dessert vor, dass die Festlichkeiten noch etwas nachklingen lässt. Es ist ein winterliches Rezept, dass einem die kalten Tage so richtig versüßt. Es erinnert mich an meine Kindheit. Damals gab es zum Hauptgang öfters gefüllte Williamsbirnen und zum Dessert eine Gries-Speise. Diese Vorstellung habe ich aufgegriffen und weiterentwickelt. Wobei der Sternanis meinem Rezept eine ganz besondere Note verleiht.