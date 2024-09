Mein Wein: Sekt von der Mosel Mit hohem Spaßfaktor

Die Deutschen sind Weltmeister im Sektgenuss. Dieser aus Elbling stammt von der Obermosel, vom Weingut Apel in Nittel. Er stellt die Aromen von der zweiten Gärung in der Flasche in den Vordergrund: Vanillekipferl, Cashewkerne und Apfelschale.

26.09.2024 , 12:00 Uhr

Foto: Caro Maurer/Ilja Höpping

Von Caro Maurer Mitarbeiterin Boulevard