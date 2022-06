Weinfeste an diesem Wochenende : Mittelrhein Offroad und Mythos Mosel

Weinfest in den Weinbergen am Drachenfels: Offroad 2022. Foto: Frank Homann

In den Weinbergen über Rhöndorf oder entlang der Mosel: Weinfeste für an diesem Wochenende für Kurzentschlossene

Wein unterm Drachenfels

Nach zweijähriger Pause organisieren Gastgeber Felix Pieper und befreundete Weingüter wieder das „Mittelrhein Offroad“, das Weinfest unter dem Drachenfels. Die drei gastgebenden Mittelrhein-Weingüter erwarten ihre Gäste bis einschließlich Sonntag, 12. Juni.

„Wir freuen uns sehr, dass es in diesem Jahr endlich wieder ein Offroad gibt“, sagt Gastgeber Felix Pieper. Und betont, dass man an das erfolgreiche Konzept der vergangenen Jahre anschließen werde. Die Gäste wandern durch die Weinberge oder abseits davon („offroad“). Pieper: „Es ist schön, alte Bekannte wiederzusehen. Aber wir möchten auch junge Familien und ein neugieriges, weinaffines Publikum begeistern, das uns erstmalig besucht.“

„Der Begriff Offroad spielt auf die besonderen Rahmenbedingungen des Steillagen-Weinbaus am Mittelrhein an“, erklären Thomas und Martin Philipps vom Weingut Philipps-Mühle in St. Goar. „Es ist wunderbar, dass wir das hier unseren Gästen direkt in einem Gelände vermitteln können, aus dem die Weine stammen.“

Zwischen Rhöndorf im Norden und St. Goar im südlichen Mittelrhein-Tal liegt Leutesdorf. Von dort ist das Weingut Sturm erstmals mit dabei. Der frühere Wirtschaftsjournalist Martin Sturm startete 2011 als Quereinsteiger ein Bio-Weingut. „Das Terroir des Mittelrheins ist so vorzüglich wie sehr gute Steillagen von Mosel und Ahr.“

Bei allen drei Offroad-Weingütern gibt es Rieslinge, daneben aber auch Burgundersorten und Sekt. Für die entsprechende kulinarische Begleitung aus der Region sorgen „Lieblingsburger“, die „Foodbox“ aus Rheinbreitbach sowie „Pasta e Basta“ aus Bad Honnef mit vegetarischen und mediterranen Gerichten.

Die Veranstaltung startet schon am Freitag, 10. Juni, um 17 Uhr. Am Samstag, 11. Juni, öffnen die Stände um 15 Uhr; am Sonntag, 12. Juni, bereits um 13 Uhr.

Offroad erreicht man vom Weingut Pieper und Weinhaus am Domstein (Am Domstein 14, 53604 Bad Honnef), es sind dann nur noch wenige Hundert Meter bis zu den Ständen der drei Offroad-Winzer. Alle Wege sind asphaltiert und leicht begehbar. mac

Info: www.weingut-pieper.de/offroad und www.facebook.com/offroad

Mythos entlang der Mosel: 120 Weingüter zeigen ihre Weine. Foto: Mythos Mosel

Mythos Mosel

„Mythos Mosel“ wird von der Gemeinschaft der Moseljünger organisiert, einer Gruppierung junger Winzer an der Mosel. Sie veranstalten das Verkostungswochenende in 2022 zum siebten Mal statt.

Es ist eine parallele Jahrgangsverkostung von ca. 120 Weingütern, die in 30 Gastgeber-Weingütern stattfindet. Diese haben je drei Gastbetriebe von anderen Teilen der Mosel zu sich eingeladen, so dass pro Station ca. 24 Weine von vier Weingütern probiert werden können. Ein rotierender Busshuttle verbindet die Weingüter miteinander. Die Liste der teilnehmenden Weingüter findet man auf der Website. Die Verkostung ist für Weinliebhaber ebenso geeignet wie für Weinprofis.

Bereits am Freitagabend wird Mythos Mosel feierlich eröffnet. Es kochen regionale und überregionale Köche je einen Gang, zu denen die teilnehmenden Winzer aus Magnumflaschen ausschenken. An Samstag und Sonntag, 11. und 12. Juni, kann man von 11 bis 18 Uhr in den Stationen fünf bis sechs Weine pro Weingut verkosten. Rund um Mythos Mosel werden weitere Verkostungen, Weinpartys, Winzermenüs und vieles mehr angeboten. Empfehlenswert: Rhythm & Wine in den Weingütern Ludwig und Thul in Thörnich (Eintritt 12 Euro). Das aktuelle Programm steht auf der Homepage.

Mythos Mosel: Zwischen den 30 Stationen fahren Shuttle-Busse. Foto: Mythos Mosel

Das Ticket kostet am Samstag 40 Euro, am Sonntag 30 Euro und beide Tage 55 Euro. Darin enthalten sind der Zugang zu allen Weingütern, alle Proben, Wasser und Brot, der Busshuttle zwischen den Weingütern, sowie die Anreise aus dem Gebiet des VRT (Verkehrsverbund Region Trier). Tickets gibt es auf der Homepage oder bei den Weingütern am Tag der Veranstaltung. mac