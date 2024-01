Mogelpackung des Jahres 2023 Die Tricks mit geschrumpften Packungen und versteckten Teuerungen

Der Aldi-Nord-Konzern hat derweil seine Schokolade Chocolat Amandes Vollmilch verkleinert und verteuert. Die Packung schrumpfte von 184 Gramm auf 150 Gramm. Die einzelnen Täfelchen wurden dünner. Zusätzlich sparte das Unternehmen an der wertgebenden Zutat Marzipan, so die Verbraucherzentrale. Aldi Nord verteuerte das Produkt, erhöhte den Preis von 1,59 Euro auf 1,69 Euro, obwohl weniger Schokolade in der Packung steckt. „Unsere Kundinnen und Kunden beschrieben die Tafeln als zu voluminös, zu dick und teilweise zu sehr dominant nach Marzipan im Geschmack. Das flachere Format führte technisch notwendigerweise zu einer geringeren Marzipanfüllung. (...)“, teilte der Konzern auf Anfrage der Verbraucherzentrale mit.