Bewusste Ernährung : Nährstoffe gegen Krankheiten: Was den Körper gesund hält

Nährstoffe gegen Krankheiten: Was den Körper gesund hält

Hamburg/Niedernberg- Krankheiten vorbeugen und gute Voraussetzungen für ein langes Leben schaffen: Das geht unter anderem mit der richtigen Ernährung. Experten erklären, warum das so ist - und worauf Sie achten sollten.

Gesund ernähren wollen sich die meisten. Doch was heißt das eigentlich genau? Reicht es, viel Obst und Gemüse zu essen? Was sollte ich alles beachten?

„Gesunde Ernährung heißt: Ich versorge den Körper mit dem, was er braucht“, sagt die Ernährungstherapeutin Bettina Jagemann aus Hamburg. Sie hat im Fachbereich Medizin promoviert.

Nur gilt eben auch: Jeder Mensch ist in Körperaufbau und Lebensweise unterschiedlich. Was ein Mensch konkret braucht, ist also immer ein bisschen individuell verschieden.