Mein Wein: Weißburgunder aus Baden: Naturwein für Anfänger

Die Begriffe Natural Wine oder Orange Wine sind nicht geschützt, also auch nicht reglementiert. Das heißt: Man weiß nie so genau, was man bekommt. Im Allgemeinen ist das ein Weißwein, der teils oder ganz auf den Schalen vergoren wurde, dann ungeschönt und unfiltriert und nur mit einer winzigen Menge Schwefel zum Schutz oder auch gar keinem abgefüllt wurde.