Gefroren oder getrocknet : Neue EU-Regelung: Grillen in Lebensmitteln erlaubt

Mehl aus getrockneten Hausgrillen. Ab dem 24. Januar dürfen Hausgrillen in Lebensmitteln verwendet werden. Dann tritt ein neues EU-Gesetz in Kraft. Foto: Visarut Sankham/dpa

Brüssel Nahrhaft und reich an Proteinen: Viele sehen Insekten gar als Alternative zu Fleisch. Neben Wanderheuschrecken und Mehlkäfer-Larven dürfen nun auch Grillen in Lebensmitteln verwendet werden.

Von Dienstag (24. Januar) an dürfen Hausgrillen in Lebensmitteln verwendet werden. Dann tritt ein neues EU-Gesetz in Kraft, wonach die auch als Heimchen bekannten Insekten gefroren, getrocknet oder als Pulver verwendet werden können. Zwei Tage später gilt das dann auch für Larven des Getreideschimmelkäfers.

Nach Angaben der EU-Kommission müssen Hersteller für jedes Insekt, das sie auf den Markt bringen wollen, eine Zulassung beantragen. Wenn Insekten in Lebensmitteln verwendet würden, müsse das gekennzeichnet sein: In der Zutatenliste muss der Artname aufgeführt werden. „Die Lebensmittelsicherheit hat für die Kommission oberste Priorität“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Was die Insekten betreffe, so könne die Behörde bestätigen, dass diese sicher seien.