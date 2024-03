Ratgeber für die Feiertage Worauf Verbraucher bei Ostereiern achten sollten

Eier sollten rechtzeitig vor dem Kochen aus dem Kühlschrank genommen werden, um dann Raumtemperatur anzunehmen. Sinnvoll ist es, sie mit einer Nadel oder einem Eipikser an der stumpfen Seite anzustechen. So kann die Luft aus der Luftblase entweichen - und das Ei platzt nicht. Die Eier kommen am besten in das bereits kochende Wasser. So lässt sich zum einen die Garzeit genau messen, zum anderen verteilt sich das Eiweiß besser ums Eigelb, als wenn das Ei bereits im kalten Wasser liegt.

Zum Kochen genügt es, wenn das Wasser lediglich zwei Zentimeter hoch steht. Wichtig sei es aber, dass der Deckel auf dem Topf liegt, betont die Landwirtschaftskammer. Sobald das Wasser kocht, kann die Kochplatte auf mittlere Temperaturstufe zurückgeschaltet werden. Je nachdem, wie weich oder hart das Ei werden soll, muss es daraufhin vier bis acht Minuten garen.