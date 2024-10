GA gelistet Diese Pizza-Gadgets gibt es fürs Backen und Essen

Ist die Pizza einmal Ofen, soll sie auch wieder einfach herausgenommen werden können. Pizzaschieber versprechen hier, diesen Prozess einfach und möglichst verletzungsfrei zu gestalten. Die praktischen, großen Pfannenwender kommen in verschiedenen Formen und Materialien daher, so zum Beispiel aus Holz oder Metall. Teilweise können sie auch perforiert sein. Das soll dafür sorgen, dass verbranntes Mehl nicht an der Pizza haftet und diese weniger bitter schmeckt.