GA gelistet : Diese Pizzerien gibt es in Bonn und der Region

Pizzaliebhaber werden in Bonn und der Region fündig. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Florian Luxenburger

Bonn Egal ob in der Mittagspause mit den Arbeitskollegen oder beim entspannten Abendessen: Einer richtig guten Pizza kann kaum jemand widerstehen. Der GA zeigt, wo man in Bonn und der Region köstliche Pizzen bekommt.

Tuscolo und Das Pizzaprinzip

Tuscolo

Das Tuscolo verwöhnt seine Gäste gleich an zwei Orten in Bonn mit riesigen Pizzen aus dem Steinofen: Seit fast vierzig Jahren ist der Familienbetrieb in seinem Stammhaus am Frankenbad zuhause, seit 2011 gibt es auch einen Ableger am Bonner Münster. Auch in Siegburg ist Tuscolo vertreten. In den Restaurants bekommen Pizza-Fans Kreationen mit allen erdenklichen Belag-Variationen und können sich täglich auf preiswerte Mittagsmenüs in italienischem Ambiente freuen.

Adressen: Kaiser-Karl-Ring 63 und Gerhard-von-Are-Straße 8, Bonn; Holzgasse 36, Siegburg

Öffnungszeiten: Täglich von 11.30 bis 23.30 Uhr

Das Pizzaprinzip

Ein selbstgebauter Pizza-Ofen für die eigene Hochzeit brachte Boris Prinz auf die Idee, Pizza aus einer rollenden Küche zu verkaufen. Seitdem ist er in Bonn und der Region mit seinem VW-Bulli unterwegs. Der Pizzabäcker bietet an verschiedenen Standorten einen Mittagstisch an. Die Pizza wird vor den Augen der Kunden mit frischen Zutaten zubereitet.

Adressen: Die aktuellen Standorte gibt das Pizzaprinzip auf seiner Facebook-Seite bekannt. In den vergangenen Monaten hat die rollende Küche unter anderem auf dem Wochenmarkt in Vilich Müldorf, am Bonner Bogen, auf dem Altstadtmarkt am Frankenbad sowie in Sankt Augustin und Siegburg Halt gemacht.

Öffnungszeiten: Variieren je nach Standort

Pizza Casa und Vapiano

Pizza Casa

Mit seinem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis hat sich das Pizza Casa in der Bad Godesberger Fußgängerzone eine treue Kundschaft erarbeitet. In dem Ableger der Österreichischen Restaurantkette werden die runden Teigkreationen frisch zubereitet. Eine täglich wechselnde Mittagskarte mit Speisen in der Preisklasse zwischen 4,50 Euro und 9 Euro lässt auch in lang ersehnten Mittagspausen an besonders anstrengenden Arbeitstagen keine Wünsche offen.

Adresse: Schultheißgasse 6, Bonn Bad Godesberg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11.30 bis 15 Uhr sowie von 17 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 11.30 bis 22 Uhr

Vapiano

Vapiano liefert dank Franchise-Prinzip schmackhafte Pizza mit gleichbleibenden Qualitätsstandards. Dabei kann man den Pizzabäckern bei der Zubereitung sogar auf die Finger schauen und ihnen direkt sagen, wie man seine Pizza am liebsten mag. Die Kette bietet auch vegane, vegetarische und glutenfreie Pizzen an.

Adressen: Ollenhauerstraße 1, Bonn

Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 22 Uhr

Cala-Dor und La Riviera

Cala Dor

In Bonn ist das Cala Dor schon eine kleine Legende und wird insbesondere von Studierenden viel besucht. Nach dem Wegzug aus der mittlerweile abgerissenen Südüberbauung ist die von vielen geliebte Mini-Pizzeria jetzt in der Wesselstraße untergebracht. Eine weitere Filiale gibt es an der Sterntorbrücke. Hier bekommen Pizza-Fans verlässlich bekömmliche Pizza und das fast rund um die Uhr – das Cala Dor in der Wesselstraße hat täglich bis mindestens 2 Uhr nachts geöffnet.

Adresse: Wesselstraße 4 und Sterntorbrücke 2, Bonn

Öffnungszeiten: Wesselstraße: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 2 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 5 Uhr; Sterntorbrücke: Montag 12 bis 15 Uhr und 17 bis 22 Uhr, Mittwoch 12 bis 15 Uhr und 16 bis 22 Uhr, an den restlichen Tagen 12 bis 22 Uhr

La Riviera

Speisen wie bei der "Nonna" ("Großmutter") kann man im La Riviera am Rande von Poppelsdorf essen. Gäste schätzen die familiäre Atmosphäre, in der Giovanni Luca Ventre und Daniele Padovano seit 1981 ihre hausgemachte Pizza kredenzen. Eine Vielzahl langjähriger Fans kann kaum irren – so manch einer hat das Lokal als Student kennengelernt und besucht es nun mit seinen Kindern.

Adresse: Jagdweg 1, Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 18 bis 23 Uhr, Sonntag 12 bis 14.30 Uhr und 18 bis 23 Uhr, Montag geschlossen

Nennillo und L'Osteria

Nennillo

Einigen Bonnerinnen und Bonnern dürfte die Antica Pizzeria Nennillo noch als Scugnizzo bekannt sein: 2018 wechselte der Besitzer und der Name des Restaurants. Neapolitanische Pizza aus dem Steinofen gibt es allerdings immer noch in dem Lokal in der Altstadt, direkt am Frauenmuseum. Nur 60 bis 100 Sekunden lang muss die Pizza hier in den Ofen. Das Ergebnis kann sich blicken lassen.

Adresse: Im Krausfeld 8, Bonn

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag 11 bis 22 Uhr, Dienstag und Mittwoch 17 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 23 Uhr, Sonntag 10 bis 22 Uhr

L'Osteria

Groß, größer, L'Osteria – in Bonn und der Region gibt es gleich mehrere Restaurants der Kette, die so große Pizzen anbieten, dass diese wegen ihres Durchmessers nicht einmal auf die extra weiten Pizzateller passen. Die von den Kellnern gestellte Frage, ob die Pizza in zwei Hälften serviert werden soll, ist daher durchaus ernst gemeint. Unter anderem gibt es L'Osteria-Filialen in Ramersdorf und Bornheim sowie in der Bonner Innenstadt.

Adressen: Carl-Benz-Straße 11, Bornheim; Portlandweg 4 und In der Sürst 3, Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag und Sonntag 12 bis 23 Uhr (in Bornheim bis 22 Uhr), Freitag und Samstag 12 bis 24 Uhr (in Bornheim bis 23 Uhr)

Borsalino Da Enzo und Ristorante La Grappa

Borsalino Da Enzo

Das Ristorante Borsalino Da Enzo versprüht echtes italienisches Flair mitten in Siegburg. In mediterranem, urigem Ambiente serviert das gastfreundliche Team des italienischen Lokals eine ausgezeichnete Pizza. Im Internet wird das Lokal als „der beste Italiener in Siegburg“ zelebriert.

Adresse: Verbindungsweg 3, Siegburg

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 12 bis 14.30 Uhr und von 18 bis 23 Uhr

Ristorante La Grappa

Wer ein bisschen italienisches Flair im Siebengebirge genießen will, ist hier genau richtig. Neben den Klassikern, gibt es auch etwas ausgefallenere Pizzen, wie zum Beispiel die Hausspezialität „Pizza Grappa“ mit Tomaten, Mozzarella und Schweinefleisch. Auch die Pizza Rustica mit Gorgonzola, Schinken, Pilzen und Radicchio findet man nicht jedem Restaurant.

Adresse: Aegidienberger Str. 96, Bad Honnef

Öffnungszeiten: Montag sowie Mittwoch bis Samstag 17.30 bis 22.30 Uhr, Sonntag 12 bis 14.30 Uhr sowie 18 bis 22.30 Uhr

Das empfehlen GA-Leser

