Teure Nahrungsmittel : Preise für Gemüse 2022 deutlich gestiegen

Obst und Gemüse liegt vor der Eröffnung der Grünen Woche in Holzsteigen an einem Stand. Foto: Fabian Sommer/dpa

Wiesbaden Die gestiegenen Preise machen auch vor Gemüse und Obst nicht halt. Besonders stark verteuerten sich dabei zwei besonders beliebte Produkte.

Verbraucherinnen und Verbraucher haben im vergangenen Jahr deutlich mehr für Gemüse zahlen müssen als ein Jahr zuvor. Die Preise stiegen um 10,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anlässlich der Grünen Woche (20. bis 29. Januar) mitteilte. Besonders stark verteuerten sich Gurken (plus 26,2 Prozent) und Tomaten (plus 16,9 Prozent).