Essen & Trinken : Pro Kopf eine Flasche Wein weniger im Jahr getrunken

Flaschen im Kühlschrank: Der Konsum von Wein ist in Deutschland leicht zurückgegangen. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Bodenheim Wieviel Wein und wieviel Sekt haben die Menschen in Deutschland vergangenes Jahr getrunken? Das Deutsche Weininstitut legt Zahlen vor.

In Deutschland wird weniger Wein getrunken. Der rechnerische Pro-Kopf-Konsum ging in dem Ende Juli 2022 beendeten Weinwirtschaftsjahr um vier Prozent auf 19,9 Liter zurück, wie das Deutsche Weininstitut (DWI) mitteilte. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2020/21 sind dies 0,8 Liter weniger, also gut eine Flasche. Konstant blieb hingegen der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Sekt mit 3,2 Litern. Das DWI führte die Entwicklung auf den demografischen Wandel und ein verändertes Konsumverhalten zurück.