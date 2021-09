Salmonellen-Gefahr : Rewe-Märkte in NRW rufen Zwiebelmett zurück

Rewe-Märkte in NRW rufen Zwiebelmett zurück

Dortmund Viele Rewe-Märkte in Nordrhein-Westfalen rufen Zwiebelmett der Hausmarke zurück. Grund ist eine mögliche Kontamination mit Salmonellen und eine damit einhergehende Gesundheitsgefährdung.

Wegen Salmonellen-Gefahr rufen viele Rewe-Märkte in Nordrhein-Westfalen Zwiebelmettwurst der Hausmarke zurück. Eine Gesundheitsgefährdung sei nicht ausgeschlossen, da die betroffene Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.09.2021 kontaminiert sein könne, teilte am Mittwoch die Unternehmensgruppe Rewe Dortmund mit, zu der rund 400 Supermärkte vorwiegend im Ruhrgebiet, dem Münster- und Sauerland sowie am Niederrhein gehören.