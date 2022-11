Eine Frage der Streuung : Rezept für Vanillekipferl

Berlin Bei Food-Bloggerin Doreen Hassek gehört der Plätzchen-Marathon einfach zur Adventszeit dazu. Klar kann man da experimentieren - aber die Lieblingsplätzchen des Gatten dürfen auf keinen Fall fehlen.

Eines der schönsten Dinge in der Vorweihnachtszeit ist unser legendärer Plätzchen-Marathon. Der hat bei uns jahrzehntelange Tradition. Angefangen hat es vor über 20 Jahren, zusammen mit meiner Cousine, dann einige Jahre mit einer Freundin. Inzwischen ist er fest in Familienhand und alle vier Kinder sind mit Feuereifer dabei.

Klingt total kitschig? Ist aber wirklich absolut schön und gleichzeitig auch ganz schön anstrengend. Beim Backen übt sich mein Mann meistens in vornehmer Zurückhaltung, wohingegen er beim Verzehr der Plätzchen ganz vorne mitspielt. Uns was sind wohl seine Lieblingsplätzchen...?

Zutaten für ca. 60 Vanillekipferl:

Zubereitung:

1. Mandeln, Butter, Mehl, Eigelbe, Zucker und Salz gründlich mit den Händen zu einem Teig verkneten und daraus 4 Rollen mit einem Durchmesser von ca. 4 cm formen (kommt nicht so drauf an). In Frischhaltefolie einwickeln und eine Stunde in den Kühlschrank legen.