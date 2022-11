Exotisch und spicy : Rezepte: Tolle Rubs und Marinaden für den Grill-Spaß

Bonn Lassen Sie sich inspirieren von diesen Rezepten für würzige Marinaden und Rubs. Das sorgt für Abwechslung beim Grillen.

3 Fakten übers Grillen

Marinieren: Auch Marinaden seien Geschmackssache. „Zum Teil dienen sie bei vorverpackter Ware beispielsweise in Supermärkten und Discountern dazu, mehr Gewicht auf die Waage zu bringen.“ Doch aufgepasst: „Es gibt auch Fachbetriebe, die ihre ganz eigene, schmackhafte Rezeptur entwickelt haben“, sagt der gelernte Fleischer.

Rezepte: So zaubern Sie eine kreative Marinade

Wie lange das Fleisch vor dem Grillen einlegt werden sollte, hängt von seiner Größe und Dicke ab. Ein Hüftsteak mit 150 Gramm sollte mindestens zwölf Stunden vor dem Grillen zum Beispiel in einer indischen Marinade gekühlt ziehen, empfehlen die Experten der Stiftung Warentest.

Bevor das marinierte Fleisch auf den Grill kommt, legen Sie es am besten auf ein Küchentuch und tupfen das überflüssige Öl ab. So verhindern Sie, dass Flüssigkeit in den Grill tropft.