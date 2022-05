Frisch entdeckt : Restaurant „Zum Böllchen“ startet mit neuer Chefin

Neue Gastgeberin in der traditionsreichen Weinwirtschaft „Zum Böllchen“ im Herzen von Rhöndorf: Judith Schüler. Foto: Horst Müller

Rhöndorf Das Fachwerkhaus und Restaurant „Zum Böllchen“ steht seit 1720 in Rhöndorf. Nun ist Judith Schüler die neue Gastgeberin und will saisonale Gerichte in den Vordergrund rücken.

Von Hagen Haas

Schon ihre Großmutter hatte dort ihren Stammtisch, und ihr Großvater setzte die kunstvollen Bleiverglasungen ein: Die Weinwirtschaft Zum Böllchen im Herzen von Rhöndorf hat mit Judith Schüler eine neue Gastgeberin.

Die 32-Jährige stammt aus Bad Honnef, ist studierte Juristin und hatte zuvor sechs Jahre lang im Böllchen gekellnert. Schüler tritt die Nachfolge von Anais Höffken an.

Das urige Fachwerkhaus stammt aus dem Jahr 1720 und war früher die Straußenwirtschaft des Rhöndorfer Weinguts Broel. Erst seit 35 Jahren trägt das Lokal den Namen Zum Böllchen, womit der Trinkbecher aus Ton bezeichnet ist, der den Wein noch eine Weile länger kühl hält.

Der Innenraum mit zwei Etagen und zahlreichen Altertümchen zählt 60 Plätze, der lauschige Innenhof mit der alten Linde und rankendem Wein bietet bis zu 70 Gästen Platz. Judith Schüler verbindet das Böllchen mit „viel Herz und Gemütlichkeit sowie kleinen, saisonalen Köstlichkeiten zum Wein, der im Vordergrund steht. Die Leute lieben dieses Haus, es ist für sie weit mehr als nur eine Weinwirtschaft“.

Zu den Gerichten gehören etwa die provenzalische Tomatensuppe (5,50 Euro), Quiches wie aktuell mit Spargel und kleinem Salat (14 Euro), die Winzervesper mit frisch aufgeschnittenem Schwarzwälder Schinken, Katenrauchwurst, Flönz, Cornichons, Weinkäse, Brot und Butter (14,50 Euro), das Käsebrett mit fünf Sorten, darunter Edamer, Blauschimmel und Brie (10,50 Euro), französische Edelsalami mit Kalamata-Oliven, Peperoni, Butter und Brot (11,50 Euro) sowie wechselnde Desserts, derzeit eine Zitronentarte (5,80 Euro).

Ganz oben auf der Weinkarte steht der Haustrunk „Böllchen“ in drei Varianten (0,2 l) zu je 4,60 Euro, im Ein-Liter-Krug für 20 Euro. Es folgen 20 offene Weine (0,2 l) ab 5,80 Euro, etwa der Riesling Kabinett Piesporter Goldtröpfchen von Hain (Mosel) für 6,80 Euro oder der Grauburgunder trocken von Wildner (Rheinhessen) für 5,80 Euro. Hinzu kommen zwölf Flaschenpositionen ab 22 Euro, z. B. Sauvignon Blanc von Pieper (Königswinter) für 24 Euro oder Blanc de Noir Unkeler Sonnenberg von Krupp (Mittelrhein) für 28 Euro.

Für den Biertrinker in der Gästerunde gibt es aus der Flasche Gaffel Kölsch und Bitburger Pils (0,33l je drei Euro) sowie Benediktiner Weißbier (0,5l) für 4,80 Euro. Oder als sommerlichen Aperitif „Prickelnden Rhabarber“: Rhabarbersaft, Prosecco und Sprudel auf Eis (5,80 Euro).

Die neue Chefin plant außerdem Themenabende wie kleine Konzerte und Lesungen oder auch Soirées mit französischen Weinen, Quiches und Chansons.