Gute Ernährung : Scheibenweise Nährstoffe: Weshalb Brot so gesund ist

Scheibenweise Nährstoffe: Weshalb Brot so gesund ist

Auch in Weißbrot stecken Mineralien, Ballaststoffe und Vitamine. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Bonn Brot ist ein Grundnahrungsmittel und liefert viele Nährstoffe und kann zu einer gesunden Ernährung beitragen. Wie sehr, hängt entscheidend von der Brotsorte, den Essgewohnheiten und jedem Einzelnen ab.

Warum ist Brot gesund?

Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) erklärt: „Vor allem in Vollkornbroten ist noch viel Gesundes aus dem Getreidekorn enthalten, weil bei Vollkornmehlen auch die Randschichten des Korns mit vermahlen werden.“

Und die enthalten einen Großteil der wertvollen Inhaltsstoffe, so der Ernährungswissenschaftler.

Es kommt allerdings auf die Brotsorte an.

In sogenannten Auszugsmehlen wie Weizenmehl der Type 405 ist oft nur der Mehlkörper - also das Innere des Getreidekorns - enthalten. Dieser enthält hauptsächlich Stärke und Eiweiß.

Ist Vollkornbrot also gesund , aber Weißbrot nicht?

So pauschal lässt sich das nicht sagen. Vollkornbrote enthalten mehr Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe als Brot aus hellem Mehl, heißt es vom Deutschen Brotinstitut.

Aber: Dieses helle Mehl sei keinesfalls wertlos, so wie viele glaubten, sagt Geschäftsführer Bernd Kütscher.

Folgende Tabelle des BZfE zeigt exemplarisch den Nährstoffgehalt von Weizenbrot und Weizenvollkornbrot im Vergleich. Zugrunde gelegt sind je 100 Gramm (g), was etwa zwei Scheiben Brot entspricht.

Welche Rolle spielt das Mehl für das Brot?

„Die Type gibt an, wie viel Gramm Mineralstoffe in 100 Kilo Mehl enthalten sind“, sagt Bernd Kütscher, der auch Bäckermeister ist.

Ernährungswissenschaftler Seitz erklärt, was das konkret bedeutet: „Je höher die Mehl-Type, desto gehaltvoller das Mehl“ - und umso mehr Vitamine und Ballaststoffe stecken darin.

So erkennen Sie echtes Vollkornbrot im Laden:

Was sagt mir die Farbe des Brotes?

Tipp: Im Zweifel fragen Sie an der Backtheke nach oder schauen auf die Liste der Inhaltsstoffe.

In die Irre können auch andere Bezeichnungen führen, unter denen Brot verkauft wird. Sie klingen nach Vollkorn, doch sind kein Garant dafür, dass das auch in ausreichender Menge enthalten ist.

So werden etwa Körnerbrote mit Teig aus Auszugsmehl hergestellt, der nur mit Sonnenblumenkernen oder Leinsamen versetzt wird.

Warum sind die Ballaststoffe im Brot so wichtig?

„Brot ist Ballaststoff-Lieferant Nummer eins in unserer Ernährung“, sagt Bernd Kütscher. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstreicht laut Brotinstitut die gesundheitliche Bedeutung von Brot - unter anderem wegen der Ballaststoffe.

Der Grund: Zwar liefern Ballaststoffe keine Energie. „Doch sie verzögern die Magenentleerung, regen die Darmtätigkeit an und fördern so die Verdauung“, sagt Astrid Donalies.

Professor Friedrich Longin forscht an der Universität Hohenheim zu Weizen. Der Experte bestätigt: „Vollkornprodukte und die darin enthaltenen Ballaststoffe dienen unter anderem als gutes Futter für unsere Darmbakterien. Von diesen weiß man, dass eine möglichst große Vielfalt gesundheitsfördernd ist.“

Machen die Kohlenhydrate im Brot nicht dick?

Aufgrund des hohen Anteils an Stärke und oft auch Ballaststoffen ist Brot auch reich an Kohlenhydraten - denn aus diesen bestehen sowohl Stärke als auch Ballaststoffe größtenteils.

Ist Brot also sogar fürs Abnehmen geeignet?

Die positive Folge: „Heißhunger kommt so erst gar nicht auf“, sagt Bäckermeister Bernd Kütscher.

Aber nicht nur die Brotsorte zählt. Es kommt auch auf den Belag an.

Wer nicht darauf achtet, was er sich aufs Brot schmiert, kann in eine Falle tappen: Schokocreme oder fettige Wurst als Belag kann jeden Abnehmeffekt schnell wieder zunichtemachen.

Aber: Wer Brot isst, kann sich vor bestimmten Krankheiten zumindest besser schützen. „Wer regelmäßig ballaststoffreiches Brot zu sich nimmt, sich insgesamt ausgewogen ernährt und dazu regelmäßig bewegt, beugt einigen Krankheiten besser vor“, so Donalies.

„Sie bewirken, dass die Kohlenhydrate langsamer in den Stoffwechsel gelangen und dort kein Chaos stiften“, sagt Bergmann.

Kein einziges Lebensmittel enthält alle lebensnotwendigen Nährstoffe in ausreichender Menge - auch Brot nicht. Es sollte aber Teil einer ausgewogenen Ernährung sein.

Ist Bio-Brot gesünder als normales Brot?

Generell gilt: „Bioprodukte sind per se nicht förderlicher für die Gesundheit“, sagt Donalies. Doch bei Bio-Brot, für das nur Getreide aus ökologischem Anbau verwendet wird, liegt der Fall anders:

Welche Allergien und Unverträglichkeiten sind möglich?

Aber das ist nach Ansicht von Experten eine Minderheit. Nur etwa ein Prozent der Bevölkerung leidet laut Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) an einer Unverträglichkeit für Gluten ( Zöliakie ).

Von einer Weizenallergie sind laut Weizenforscher Friedrich Longin noch weniger Menschen betroffen: „Man nimmt an, dass in Deutschland 0,1 Prozent aller Menschen eine echte Weizenallergie haben.“

Davon zu unterscheiden ist eine Gluten- oder Weizensensitivität. Hier gibt es bislang nur Schätzungen: Demnach liegt der Anteil in der Bevölkerung bei bis zu acht Prozent.

Welches Brot eignet sich bei Lebensmittel-Intoleranzen?

Generell gilt: „Bei beiden Intoleranzen können Betroffene individuell in kleinen Mengen austesten, ob und welches Brot sie in welcher Menge vertragen“, sagt die Expertin.

Es ist eine populäre These: Der Verzehr von Weizen führt zu Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Übergewicht, Herzleiden oder Alzheimer. Das behauptet etwa der amerikanische Bestsellerautor William Davis in seinem 2011 erschienenen Bestseller „Weizenwampe - Warum Weizen dick und krank macht“. Auf Englisch: „Wheat Belly“.

Forscher wie Friedrich Longin sehen das anders: Nur rund 1 bis 6 Prozent der Weltbevölkerung litten an einer durch Weizen verursachten Erkrankung. Für den Rest ist Weizen entsprechend unbedenklich.

Dennoch sagt auch Longin: „Nur sollten wir eben mehr Vollkorn essen.“ Und er räumt ein, dass Einkorn noch mehr an positiven Inhaltsstoffen als Weizen hat - etwa zwei- bis dreimal mehr Mineralstoffe.

Fazit: Weizen ist für die meisten Menschen nicht per se ungesund. Aber Vollkornprodukte sind deutlich gesünder - und damit empfehlenswerter.

Ist Industriebrot vom Discounter ungesünder als handwerklich gebackenes Brot?

Oft werden Brote aus Urgetreide in kleinen Bäckereien gebacken, wo lange Gehzeiten üblich sind.

Großbäckereien schieben die Teiglinge vorwiegend aus Fertigmischungen aus herkömmlichem Getreide oft schon nach nur einer Stunde Teigruhe in den Ofen.

Und was ist nun besser?

Auch auf Beratung vor Ort müssen Discounter-Kunden eher verzichten: „Die Info, ob ein Brotteig länger geruht hat oder welche Weizensorte verwendet worden ist, darüber kann man beim Traditionsbäcker vermutlich eher Auskunft geben als an der Backstation des Discounters.“

Außerdem enthält Brot vom Discounter laut Bäckermeister Kütscher oft Zusatzstoffe. Denn das Brot muss einiges aushalten: Es wird - sofern nicht von einem regionalen Bäcker geliefert - viele Wochen vor dem Kauf gebacken, in Plastik verpackt, eingefroren, transportiert und wieder aufgebacken. Dafür muss es haltbar gemacht werden.

Für Menschen mit Kau- und Schluckproblemen kann abgepacktes, geschnittenes Brot aber vorteilhafter sein, so Donalies - weil es keine feste Kruste besitzt. Nachteil: Das Aroma des Brotes leidet, weil das vor allem in der leckeren Kruste steckt.

Wie sinnvoll ist ein Verzicht auf Gluten?

In letzter Zeit verzichten viele Menschen auf Gluten, ohne dass sie an Zöliakie leiden - und verzichten somit auch auf Brot. Denn das Klebereiweiß Gluten ist in den gängigen Getreidesorten enthalten. Diese Menschen versprechen sich davon einen gesundheitlichen Vorteil.