Koffein in der Dose : Sind Energydrinks ein guter Wachmacher?

Koffein in der Dose

In Energydrinks steckt nicht nur ordentlich Koffein, sondern auch viel Zucker, um dessen bitteren Geschmack zu überdecken. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Berlin/Potsdam Die Dosen sind bunt, der Inhalt süß, die Versprechen der Hersteller groß: Energydrinks sollen uns wachmachen und gut durch den Tag bringen. Der optimale Energie-Booster sind sie aber nicht.

Der Tag ist lang und das Energielevel niedrig: In so einer Lage machen sich viele Menschen einen Energydrink auf. Doch sind die eine gute Wahl, wenn wir unserer körperlichen und mentale Leistungsfähigkeit einen Booster verpassen wollen?

„Die Werbung für höhere Leistungsfähigkeit, mehr Wachheit und Aufmerksamkeit sehen wir kritisch“, sagt Silke Vollbrecht, Beraterin für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Brandenburg. „Solche Aussagen der Hersteller müssen wissenschaftlich belegt und zugelassen werden, was die meisten nicht sind.“

Koffeingehalt entspricht der gesetzlichen Höchstmenge

Was uns wach und leistungsfähig machen soll, ist vor allem das Koffein, das in den Drinks steckt. „Meist sind es 32 Milligramm pro 100 Milliliter Getränk, was der gesetzlichen Höchstmenge entspricht“, sagt Silke Vollbrecht.