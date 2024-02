Mein Wein: Silvaner aus Rheinhessen: So duftig wie eine Kräuterwiese

Heute erscheint Silvaner nur noch als Fußnote in der deutschen Weinstatistik, dabei spielte die weiße Rebsorte vor 60 Jahren noch die vorherrschende Rolle in den Weinbergen – vor Riesling und Müller-Thurgau. Auf 1932 Hektar stehen die meisten Silvaner-Reben in Rheinhessen, der Wein daraus wird jedoch oft übersehen, weil er als Bestandteil in weißen Cuvées untergeht, also zwischen verschiedenen Rebsorten. Doch einige Winzer schöpfen das Potenzial von Silvaner aus und bringen beeindruckende Weine hervor.