Gesünder leben : So gelingt der Verzicht auf Alkohol

So gelingt der Verzicht auf Alkohol

Köln/Heidelberg Alkohol ist in unserem Leben sehr präsent. Dabei ist ein Verzicht die Chance auf eine bessere Gesundheit - und ein längeres Leben.

Schon wieder Kopfschmerzen nach dem Restaurantbesuch mit guten Freunden und reichlich Wein? Keine Energie für Sport am Morgen nach dem Feierabendbier mit Kollegen?

Sie wollen etwas ändern? Es ist gar nicht so schwierig, auf Alkohol zu verzichten oder dem Körper zumindest eine Pause davon zu gönnen.

In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie es funktioniert.

Welche Vorteile hat ein Leben ohne Alkohol?

All diese Erkrankungen werden vor allem durch den Konsum von übermäßig viel Alkohol bedingt und gefördert.

Aber: Das Risiko für Krebs in Mund, Rachen, Speiseröhre und weiblicher Brust erhöht sich bereits bei einem sehr geringen Konsum von bis zu 12,5 Gramm Alkohol pro Tag. Das entspricht einem kleinen Glas Bier, einem Achtel Wein oder einem Glas Sekt.

Darüber informiert das Deutsche Krebsforschungszentrum in seinem Alkoholatlas 2022, der viele wissenswerte Infos enthält.

Gut zu wissen: Zwar fördert der Alkohol das Einschlafen. Doch danach stört er die Traumschlafphase, den sogenannten REM-Schlaf. Der Schlaf wird dadurch weniger erholsam. Sie sind am Morgen nicht so fit.

Alkohol wirkt außerdem wie ein dämpfendes Beruhigungsmittel, so die BZgA. Erst einmal ist scheinbar alles positiv, denn der Alkohol löst zwar eine Ausschüttung von Serotonin und Dopamin aus.

Doch es tritt ein Gewöhnungseffekt ein - und man fühlt sich irgendwann nur noch mit Alkohol so gut. Im schlimmsten Fall werden durch den Konsum also depressive Verstimmungen ausgelöst.

Man spricht nicht von ungefähr vom Bierbauch - in vielen alkoholischen Getränken stecken jede Menge Kalorien.

Und: Viele Menschen bekommen durch Alkohol Heißhunger. Sie landen am Ende eines Partyabends noch an der Imbissbude.

Wie schnell wirkt sich Alkoholverzicht auf den Körper aus?

Was bringen ein Dry January oder Alkohol-Fasten vor Ostern?

In der Weihnachtszeit wird Glühwein getrunken, dann folgen die Festtage und oft eine rauschende Silvesterparty. Viele Menschen wollen danach erst einmal auf Alkohol verzichten.

Der Dry January , also der trockene Januar, ist beliebt. Dabei verzichtet man den ersten Monat des neuen Jahres auf Alkohol.

Andere machen etwas später im Jahr eine bewusste Pause vom Alkohol: in der Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostersonntag.

„Einerseits kann sich der Körper vom anstrengenden Abbau des Zellgifts Alkohol erholen“, so Goecke. „Andererseits profitiert die Psyche, denn Alkohol ist eine Droge, eine psychoaktive Substanz.“

Christina Rummel von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen hält solche kurzen Pausen für eine Chance, innezuhalten - und zu erleben, wie es einem eigentlich so geht ohne Alkohol.

Michaela Goecke sieht das so: Wer eine Zeit lang auf Alkohol verzichtet, kann sich dafür sensibilisieren, dass der Konsum von Alkohol ein Suchtrisiko hat. „Wem es schwerfällt, auf Alkohol zu verzichten, der könnte bereits ein Alkoholproblem haben.“

Tipp: Legen Sie nicht nur dann Pausen ein, wenn das viele andere tun. „Interessant wäre es, das mal im Dezember zu machen, da sind ja die meisten Trinkgelegenheiten“, sagt Christina Rummel. „Oder in den Sommermonaten, in denen es viele Gelegenheiten zum Feiern gibt.“

Wie fällt mir der Verzicht auf Alkohol leichter?

Bier und Wein, das Anstoßen mit Sekt, Cocktails - all das gehört für viele zum Lebensstil und bei vielen Anlässen zum guten Ton.

Trotzdem fängt der Verzicht mit der eigenen Haltung an.

Ein Beispiel: Fällt es Ihnen abends schwer, kein Bier oder keinen Wein zu öffnen? Dann sollten Sie am besten erst gar keinen Alkohol zu Hause haben.

Am standhaftesten muss man bekanntlich bei Feiern und Partys bleiben, im Kreis von trinkenden Freunden und Verwandten. Dort muss man sich häuig sogar rechtfertigen, warum man nicht trinkt.

Was tun, wenn ich nicht ganz auf Alkohol verzichten will?

Die BZgA rät, nur langsam zu trinken oder immer einen Rest im Glas zu haben. So entgehe man eher dem Versuch, dass jemand nachschenken möchte oder das Nachbestellen zum Thema werde.

Ähnliche Überlegungen lohnen sich, wenn Sie Alkohol vor allem zum Entspannen in schwierigen Lebenslagen nutzen.

Gut zu wissen: Die allermeisten Menschen müssen sich vom Alkohol nicht langsam entwöhnen. „Wer keine Suchtproblematik hat oder Alkohol in missbräuchlichen Mengen trinkt, der kann ohne Bedenken direkt den Konsum von Alkohol stoppen“, erklärt Michaela Goecke.

In welchen Lebensmitteln steckt Alkohol?

Alkohol kann überall enthalten sein. Im Milchbrötchen, Salatdressing, in Fertigsuppen, der Marmelade und sogar in Bananen.

1. Schauen Sie sich die Zutatenliste an

Dort steht nicht unbedingt das Wort „Alkohol“. Aber vielleicht der Name eines alkoholischen Getränks wie Arrak, Cognac, Maraschino, Marc de Champagne, Cointreau, Calvados, Amaretto, Rum oder Weinbrand. Oder die Bezeichnungen Ethanol und Ethylalkohol.

2. Fragen Sie in Gaststätten nach

3. Was Sie im Zweifel vermeiden sollten

Auf Verpackungen von Aromen und Fruchtauszügen zum Backen muss ebenfalls keine Angabe zum enthaltenen Alkohol stehen. Gleiches gilt laut den Verbraucherzentralen für Lebensmittel in Packungen, deren Fläche kleiner als zehn Quadratzentimeter ist - zum Beispiel kleine Schoko-Weihnachtsmänner.

Hier können durch natürliche Gärungsprozesse geringe Mengen Alkohol entstanden sein. Mit unter einem Prozent allerdings so wenig, dass sich der Alkohol geschmacklich nicht bemerkbar macht.

In manchen Läden gibt es Lebensmittel, die mit dem arabischen Wort „halal“ gekennzeichnet sind. Eine solche Kennzeichnungen zeigt, dass ein Lebensmittel den Vorschriften des Islam entspricht. Es ist also frei von Alkohol. Denn für Muslime ist Alkohol tabu.

Kann ich Alkohol verkochen oder im Rezept ersetzen?

So hat die Universität Idaho State in einer Studie festgestellt, dass es darauf ankommt, wie lange am Siedepunkt des Alkohols von ungefähr 78 Grad Celsius gekocht wird.