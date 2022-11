Gegen Klimakrise, Hunger und Pandemien : So nützlich ist eine vegetarische Ernährung

So nützlich ist eine vegetarische Ernährung

Berlin Für das eigene Gewissen, für die Figur und Gesundheit, für das Klima: Es gibt viele Gründe, warum Menschen sich vegetarisch ernähren. Doch was bringt uns die pflanzenbasierte Kost wirklich?

Zu einer ausgewogenen, gesunden Ernährung gehört ein großer Anteil an Obst und Gemüse. Experten empfehlen fünf Portionen pro Tag. Doch immer mehr Menschen gehen noch weiter und entscheiden sich für eine rein pflanzenbasierte Kost. Warum?

1. Vegetarische Ernährung schützt das Klima

Laut Fleischatlas 2021 hat sich der Fleischkonsum in den vergangenen 20 Jahren weltweit mehr als verdoppelt. 2018 wurden 320 Millionen Tonnen Fleisch verzehrt. Bis 2028 wird der Konsum vermutlich noch einmal um 13 Prozent wachsen.

Nicht einberechnet sind hier indirekte Emissionen, etwa in Form von CO2. Diese fallen zum Beispiel bei der Herstellung von synthetischem Dünger oder durch die landwirtschaftliche Nutzung ehemaliger Moorstandorte für den Futtermittelanbau an.

Sie fragen sich, wie die Treibhausgasemissionen durch die Tierhaltung entstehen? Ganz grob setzen sie sich so zusammen:

2. Vegetarische Ernährung spart Ressourcen

Auch gesundheitlich wäre das sinnvoll: Beim sogenannten Veredlungsschritt - also bei der Umwandlung von pflanzlichen Nährstoffen als Tierfutter in tierische Nährstoffe - gehen etwa 80 Prozent der Nährstoffe verloren, je nach Tierart und Fütterung.

In der Studie „Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland“ finden Sie eine Liste an Nahrungsmitteln - samt Energiebedarf sowie Treibhausgas- und Wasser-Fußabdrücken.